Hertz verkauft 20.000 E-Autos, ersetzt sie durch Benziner

Der Autovermieter Hertz plante eigentlich, sein zukünftiges Geschäft stark auf E-Autos auszurichten. Nun gibt es eine Kurswende. So wird das Unternehmen rund 20.000 seiner elektrisch betriebenen Pkw verkaufen. Das stellt rund ein Drittel der gesamten elektrischen Flotte dar. Ersetzt werden sie durch benzingetriebene Verbrenner.

Wie CNN berichtet, hat das finanzielle Gründe. Obwohl E-Autos generell als wartungsärmer und zuverlässiger gelten, seien die Reparaturkosten bei Schäden sehr hoch. Außerdem würden sie schnell an Wert verlieren, was für geringe Wiederverkaufseinnahmen sorgt. „Kollisions- und Schadensreparaturen an einem Elektrofahrzeug kosten oft doppelt so viel wie bei einem vergleichbaren Verbrenner“, sagte Stephen Scherr, CEO von Hertz, kürzlich gegenüber Analysten.

Ebenfalls erschwerend hinzukommen dürfte der Umstand, dass E-Autos bei den Autovermietern wenig nachgefragt werden. Davon berichtete zuletzt auch der Präsident des deutschen Autovermieterverbands.

