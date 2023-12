Warum Sixt die Tesla-Autos aus der Flotte wirft

Der größte Autovermieter in Europa wird keine Tesla-Autos mehr anbieten. Sixt wird künftig keine Autos von Tesla mehr vermieten und Fahrzeuge des Musk-Konzerns aus der Flotte werfen. Das geht aus einer Mail hervor, die Sixt an seine Kund*innen verschickt hat.

"Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir derzeit keine weiteren Tesla-Fahrzeuge anschaffen. Darüber hinaus bauen wir unseren Bestand an Tesla-Fahrzeugen in unserer Mietwagen-Aboflotte aktuell ab", heißt es in der Mail.

➤ Mehr lesen: Erste Cybertrucks fertig - Tesla verrät Preis und Reichweite

Tesla ist schwer berechenbar

In dem Schreiben nennt Sixt auch die Gründe für die Ausflottung der Teslas. Demnach machen die niedrigen Restwerte der Teslas dem Autovermieter zu schaffen. Verantwortlich dafür seien unter anderem die hohen Rabatte, die Tesla in den vergangenen Monaten auf seine Autos gewährt hatte.

Weil die Preispolitik des US-Autoherstellers grundsätzlich schwer berechenbar ist, sei auch der Wiederverkaufswert der Fahrzeuge schwer kalkulierbar, heißt es. Auch deswegen, weil es mit Tesla keine Buyback-Vereinbarung gebe.