Lkw-Fahrer: Tesla Semi ist "völlig bescheuertes Fahrzeug"

Ein Tweet eines Truckers geht viral, der detailliert erklärt, was bei Teslas E-Lkw alles schlecht ist.

Oryńskis kritisiert das Fahrerhaus, das laut Tesla „um den Fahrer herum gebaut“ wurde. Durch die Form würde viel Platz in „Musks‘ Spielzeug“ verschwendet. Dadurch leidet der Komfort der Fahrer*in. Die mittige Sitzposition würde Überholen erschweren, weil die Fahrer*in schlechter links nach hinten und nach vorn sehen könne. Außerdem sei es so „unmöglich“ bei der Grenze oder Mautstellen Unterlagen aus dem Fenster zum Personal in der Hütte zu reichen.

Die Türen sind im hinteren Teil des Fahrerhauses. Man müsse also einsteigen und nach vorn gehen, um zum Steuer zu gelangen. Laut Oryński verschwendet man so Platz für einen „Gang“. Und weil hinten die Türen sind, könne man dort kein Bett aufbauen, wie es bei Lkw, die für Langstreckenfahrten ausgelegt sind, üblich ist.