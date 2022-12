So viel wiegt der Riesen-Akku des Tesla Semi

Anfang Dezember wurde der erste Elektro-Truck an einen Kunden ausgeliefert.

Nach vielen Verzögerungen ist in der Nacht auf Freitag das erste Exemplar des Elektro-Trucks Tesla Semi an die Kunden PepsiCo und Frito-Lay ausgeliefert worden. Der Semi soll eine Reichweite von 500 Meilen, also knapp über 800 Kilometer aufweisen.

Dass der Akku dafür riesig sein muss, liegt auf der Hand. Wie groß er wirklich ist, ist zwar nicht bekannt, auf Basis eines Tweets von Elon Musk zur Effizient, kann man jedoch Rückschlüsse darauf ziehen.