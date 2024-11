GAC Aion UT: Chinesischer Konkurrent für den VW ID.3

Der Aion UT kostet 100.000 Yuan, was etwa 13.099 Euro entspricht. Die Verkaufslizenz für den chinesischen Markt hat der Autokonzern GAC, der die Marke Aion vertreibt, bereits im November beantragt. Der Volkswagen ID.3, dem der Aion UT Konkurrenz machen könnte, kostet in China derzeit 129.900 Yuan, umgerechnet 16.897 Euro , und ist damit etwas teurer.

Auch für Europa eine Option

Es ist wahrscheinlich, dass GAC auch eine Zulassung für den europäischen Markt anstrebt: Der Autokonzern will seine Aion-Marke seit diesem Jahr als globale Automarke etablieren. Derzeit gibt es 6 Modelle von Aion. Zwei davon – der Aion V und die Aion RT Limousine – werden auch international verkauft. Auch der Aion UT soll außerhalb Chinas verkauft werden.

Der E-SUV Aion V soll bereits im kommenden Jahr in Europa verkauft werden. Wie InsideEVs berichtet, will GAC zudem ein SUV der B-Klasse und eine Schräghecklimousine bei uns verkaufen. Es ist also möglich, dass man den Aion UT auch auf heimischen Straßen sehen wird. Man muss aber damit rechnen, dass er in Österreich deutlich teurer als China sein wird. Der Preis könnte mehr als doppelt so hoch ausfallen.