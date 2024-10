Günstiges SUV verwandelt sich auf Knopfdruck in Pick-up Truck

22.10.2024

In China sind Pick-ups beliebt, aber nicht überall legal. Dieses Auto bietet eine Lösung für das Problem.

Changan Nevo ist eine junge Automarke aus China, die sich auf Hybrid- und Elektroautos spezialisiert hat. Nun bringt Changan unter seiner Nevo-Linie ein neues SUV auf den Markt, das bereits als „chinesischer Cybertruck gehandelt wird“. Das Besondere am Changan Nevo E07 ist seine große Wandelbarkeit – das SUV lässt sich nämlich per Knopfdruck in einen Pick-up-Truck verwandeln, wie Car News China berichtet. ➤ Mehr lesen: Nio präsentiert Elektro-Kombi und E-SUV für Europa Laut CnEVPost reagiert der Hersteller Changan mit dem neuen SUV auf die steigegende Nachfrage nach Autos mit mehr Lademöglichkeiten in China. Gleichzeitig gibt es in China aber auch viele regulatorische Einschränkungen für gewöhnliche Pick-up-Trucks. Die schnelle Umwandelbarkeit stelle demnach einen Workaround dar.

So sieht der SUV aus, nachdem man ihn in einen Pick-up Truck verwandelt hat. © Changan

Viele Regeln für Pick-ups in China Das neue Auto besitzt eine längliche Silhouette mit niedriger Fensterlinie. Über eine ausfahrbare Kofferraumabdeckung, die elektrisch betrieben wird, lässt sie sich kurzerhand von einem SUV in einen Pick-up-Truck verwandeln. Grundsätzlich sind Pick-up-Trucks in China nämlich erlaubt, aber es gibt städtische Gebiete, wo man dafür spezielle Genehmigungen braucht. Beim Nevo E07 kann man die Form des Autos schnell verändern und so auch an regionale Voraussetzungen anpassen. Mit einem echten Pick-up-Truck kann der „chinesische Cybertruck“ aber nicht mithalten. Die Tragfähigkeit beträgt nämlich nur 300 kg. Damit liegt er weit unter der eines gewöhnlichen Pick-ups. Im Vergleich dazu soll der Cybertruck bis zu 1.588 kg auf der Ladefläche transportieren können.