Chinesisches E-Auto ist Wohnzimmer, Camper und Kino zugleich

Sofa, Esstisch und Bett in Überlänge

Kernelement sind Sitze, deren Rücklehnen hochgradig verstellbar sind. So können etwa die Vordersitzlehnen komplett zurückgeklappt werden. Die Rücksitzbank wird so zum Sofa mit Fußstützen, während man auf einem 17,2 Zoll großen zentralen Display am Armaturenbrett Filme schauen kann. Eine der Vordersitzlehnen kann auch nach vorne geklappt werden, um zum Esstischchen zu werden.

Man kann aber auch die Rücksitzlehnen komplett nach vorne klappen und im Fahrzeugheck eine eigene, aufblasbare Matratze entfalten, die eine 2,3 mal 1,4 Meter große Liegefläche bietet. Eine chinesische Modellfamilie mit Eltern und einem Kind kann sich darauf scheinbar spielend ausbreiten. Die Sitzbezüge sollen hautfreundlich, antiallergisch und antibakteriell sein.

➤ Mehr lesen: E-Autobauer NIO bringt eigenes Smartphone auf den Markt