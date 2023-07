Russland erobert einen der besten Panzer der Ukraine

Bei Gefechten in der von Russland angegriffenen Ukraine gelang dem russischen Militär offenbar ein bedeutender Fang. So wurde ein Panzer vom Typ Combat Vehicle 90 (CV90) erobert, der dem ukrainischen Militär von Schweden zur Verfügung gestellt wurde. Konkret handelt es sich um das Modell CV9040C , von dem die Ukraine 50 Stück geliefert bekommen hat.

Der CV90 bietet Platz für bis zu 8 Infanterist*innen und ist mit einer 40mm-Maschinenkanone ausgestattet, die einen fliegenden Helikopter noch in 3 Kilometer Entfernung treffen können soll. Gleichzeitig soll er auch besonders gut für den Nahkampf in Wäldern geeignet sein. Die Version in der Ukraine ist im Vergleich zur Grundversion mit überarbeiteter Elektronik, besserer Klimatisierung und verstärkter Panzerung ausgestattet.

Das Kriegsgerät zählt zu den besten Schützenpanzern, die der Ukraine derzeit zur Verfügung stehen. Gebaut wurde der CV90 ursprünglich vom schwedischen Unternehmen Hägglunds, das mittlerweile zum britischen Konzern BAE Systems gehört.