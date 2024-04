Russland setzt erstmals Panzer-Drohne mit Granatwerfer in Ukraine ein

In einem Video sind russische Panzer-Drohnen am Schlachtfeld zu sehen. Diese werden von ukrainischen, fliegenden Kamikazedrohnen angegriffen und zerstört:

Drohnen gegen Drohnen : Was von einigen Rüstungsexpert*innen als die Zukunft der Kriegsführung vorhergesagt wird, hat jetzt in der Ukraine begonnen.

Der genaue Typ des UGVs ist nicht bekannt. Anhand des Videos ist zu erkennen, dass die Fahrzeuge mit AGS-17 Granatwerfern ausgestattet sind. Dieser hat das Kaliber 30 x 29mm B. Die Granaten werden per Gurt zugeführt, es sind 400 Schuss pro Minute möglich. Der Hersteller preist die bewährte Waffe mit einem bizarr wirkenden Video an:

Wie viel Munition die UGVs an Bord hatten, ist nicht bekannt. Der AGS-17 kann für den Infanteriegebrauch mit einem 29-Schuss-Trommelmagazin genutzt werden. Im Video ist aber die Gurtzuführung zu erkennen, die zu einer rechteckigen Munitionskiste führt. Anhand der Größe könnte diese mehr als 40 Schuss fassen.

Womöglich geht die Produktion dieser nicht schnell genug voran oder es fehlen aufgrund der Handelsembargos technische Komponenten aus westlichen Staaten. Eine andere Option ist, dass Russland mit diesen günstigeren Varianten testen wollte, ob solche UGVs überhaupt für einen Gefechtseinsatz in der Ukraine geeignet sind.

Keine verlässlichen Berichte zur Effektivität am Schlachtfeld

Ein Video der UGVs im tatsächlichen Kampfeinsatz gibt es derzeit nicht. Russischen und unbestätigten Quellen zufolge, sollen die UGVs „mehrere hundert Granaten“ abgefeuert und damit ukrainische Stellungen im Dorf Berdychi zerstört haben. Die UGVs hätten unter Beschuss weiterhin funktioniert, der für Menschen tödlich gewesen wäre.

Wie viele UGVs an dem Gefecht tatsächlich beteiligt waren, ist nicht bekannt. In dem Video sind lediglich 2 zu sehen. Beide bewegen sich nicht, dürften also liegengeblieben und aufgegeben worden sein. Ob sie durch Beschuss beschädigt wurden, die Verbindung gestört wurde oder ob ein anderes technisches Gebrechen vorgelegen hat, ist ebenso nicht bekannt.

Armeen wollen autonome Kampfdrohnen haben

Derzeit sind UGVs noch ferngesteuert unterwegs. Rüstungskonzerne und Armeen streben an, dass sie teilautonom und später vollautonom werden.