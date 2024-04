Durch eine Überarbeitung der Hardware sowie Software-Updates konnte dieses Problem nun behoben werden, wie Breaking Defense berichtet . Demnach wurde die Beschränkung am 19. März offiziell aufgehoben, wie es heißt.

Hintergrund sind Beschädigungen des On-Board Inert Gas Generation System (OBIGGS) , die in mehreren Flugzeugen gefunden wurden. Dieses System ist dafür da um zu verhindern, dass der Jet bei Blitzeinschlag explodiert. Die Beschädigungen haben die Techniker*innen befürchten lassen, dass dieses System im Ernstfall nicht zuverlässig funktioniert.

Das Pentagon hat eine bedeutende Einschränkung im Betrieb des Stealth-Kampfjets F-35A aufgehoben. So war es dem Flugzeug seit Juni 2020 verboten, sich Gewitter bzw. Blitzen in einem Umkreis von 25 Meilen (ca. 40 km) zu nähern. Ein kurioser Umstand, angesichts der offiziellen Bezeichnung des Jets Lockheed Martin F-35 Lightning II .

Funktionsweise des OBIGGS

Durch das OBIGGS wird Luft aus der Umgebung angesaugt und durch einen Membranfilter geleitet. Das führt dazu, dass der Sauerstoff entfernt und der Stickstoffgehalt erhöht wird. Dieses stark stickstoffhaltige Gemisch wird in die Treibstofftanks gepumpt. Dadurch wird der Sauerstoff darin verdrängt. Weil Stickstoff ein reaktionsträges Gas (Inertgas) ist, ist die Atmosphäre in den Tanks nicht mehr brennbar. Eine Explosion durch Entzündung wegen eines Blitzes ist ohne Sauerstoff nicht mehr möglich.

Derartige Systeme kommen auch in Passagierjets zum Einsatz. In diesem Video ist schematisch dargestellt, wie ein solches System von Honeywell funktioniert, das etwa in Boeing-Maschinen verbaut wird.