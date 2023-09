F-35: Nur die Hälfte der Stealth-Fighter ist einsatzfähig

Es mangelt an Ersatzteilen, das Wartungspersonal ist schlecht ausgebildet und der Ausbau der Reparaturdepots geht schleppend voran. Das US-Militär hat mehrere Probleme, um ihre F-35-Kampfjets in der Luft zu halten. Das kostet jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar, berichtet das Government Accountability Office (US-Rechnungshof, GAO) vergangene Woche in einem Bericht.

Air Force, Navy und Marine Corps betreiben zusammen mehr als 450 F-35-Kampfjets und das Verteidigungsministerium plant, insgesamt fast 2.500 Kampfflugzeuge zu kaufen. Die Anschaffungs- und Wartungskosten dieser Jets belaufen sich, über die gesamte Lebensdauer hinweg, auf mehr als 1,7 Billionen (richtig: Billionen) Dollar. Der größte Teil entfällt dabei auf die Instandhaltung.

Nur gut die Hälfte der Kampfjets einsatzfähig

Die Verfügbarkeit der F-35 hat sich jahrelang verzögert, die Einsatzfähigkeit aller Kampfjets lag im März 2023 bei nur 55 Prozent. Das ist weit unter der anvisierten Einsatzfähigkeit von 70 Prozent, die die Air Force für ihre F-35A-Jets vorgibt. Von den F-35B (Kurzstartflugzeug mit Senkrechtstart und -landekapazität) sowie den F-35C (trägergestützte Variante) der Marines und US Navy sollen idealerweise sogar 75 Prozent einsatzbereit sein.