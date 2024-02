Chinas neue Drohnen sollen tauchen, fliegen und Flüchtende erschießen

Die chinesische Armee arbeitet zusammen mit Forscher*innen an Drohnen, die Menschen in 10 Jahren ersetzen sollen. Die Drohnen sollen in gefährlichen Missionen eingesetzt werden, die bisher von Spezialtrupps ausgeführt wurden. Dafür müssen sie allerdings eine ganze Palette an Funktionen aufweisen - eine eierlegende Wollmilchsau unter den Drohnen sozusagen.

Drone 007 soll bei Spezialmissionen eingesetzt werden

Laut der South China Morning Post soll die sogenannte "Drone 007" sowohl lange Strecken im Flug zurücklegen als auch unter Wasser tauchen und dort für eine längere Zeit lauern können. Auf Kommando "springt" die Drohne dann aus dem Wasser, fliegt auf ihr Ziel zu und führt den tödlichen Schlag aus, bevor sie wieder ins Wasser zurückkehrt. Es handelt sich also nicht um eine Kamikazedrohne, die beim Angriff selbst zerstört wird, sondern um ein wiederverwendbares Kriegsgerät.