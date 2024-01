Drohnenschwärme könnten Chinas Invasion von Taiwan abwehren

Ziel dieser Replicator-Initiative ist, die zahlenmäßige Überlegenheit der chinesischen Armee auszugleichen, indem viele kleine, unbemannte Systeme und Kampfplattformen eingesetzt werden. Die kleinen, vergleichsweise günstigen Drohnenboote sollen so etwa in der Lage sein, feindliche Schiffe bei hohen Geschwindigkeiten abzufangen.

Am vergangenen Montag veröffentlichte die Defense Innovation Unit, eine Unterorganisation des US-Verteidigungsministeriums, eine entsprechende Ausschreibung für Unternehmen . Gesucht werden Vorschläge für unbemannte Seedrohnen, die in die sogenannte Replicator-Initiative der USA eingebunden werden sollen.

"Damit wollen sie versuchen, neue Seedrohnen (USV, unmanned surface vehicle) auf den Markt zu bringen, die wahrscheinlich im westlichen Pazifik eingesetzt werden können - vielleicht in der Straße von Taiwan", erklärt der Marineanalyst Bryan Clark gegenüber USNI News. "Sie wenden sich an die kommerzielle Welt und fragen: 'Was habt ihr an kinetischen, tödlichen USVs, die in großem Maßstab produziert werden können?'"

Straße von Taiwan soll zur "Hölle" werden

Die US-Marine experimentierte bisher im Geheimen mit dem Drohnen-Konzept "Hellscape", das auch gegen China in der Straße von Taiwan eingesetzt werden könnte. Das Konzept orientiert sich dabei an den Erfahrungen aus dem Ukrainekrieg. Eine chinesische Invasion Taiwans würde etwa den Transport von US-Truppen in die Meeresenge zwischen China und Taiwan erfordern und Hunderte Schiffe chinesischen Drohnenangriffen aussetzen.

Moderne Kriegsschiffe sind zwar mit Abwehrmaßnahmen ausgestattet, die Masse an Drohnen kann diese Schiffe aber überwältigen. Das Hellscape-Konzept sieht daher vor, als Gegenmaßnahme selbst Dutzende oder Hunderte Drohnenangriffe auszuführen, um die größeren Kriegsschiffe zu schützen.