Ukrainische Drohnen-Boote sollen russisches Schiff attackiert haben

Diese Drohnen-Boote sollen angeblich das Geheimdienstschiff Ivan Khurs der Schiffsklasse Projekt 18280 der Russischen Marine im Schwarzen Meer angegriffen haben. Der Angriff soll 140 Kilometer nordöstlich des Bosporus in der Türkei stattgefunden haben.

Das russische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch ein Video veröffentlicht, welches die vermeintliche Zerstörung eines ukrainischen unbemannten Wasserfahrzeugs (USV) zeigen soll.

3 USV zerstört

Zu sehen sind die letzten Sekunden des angeblichen Annäherungsversuches der ukrainischen USV an Ivan Khurs. Mehrere Leuchtspurgeschosse, offenbar ausgehend von an Deck montierten 14,5-mm-Maschinengewehren, haben die USV erst nur knapp verfehlt, bevor sie dann am Bug getroffen wurden, berichtet TheDrive. Schließlich ist ein riesiger Feuerball zu sehen.

„Heute um 5.30 Uhr haben die ukrainischen Streitkräfte einen erfolglosen Versuch gestartet, den Ivan Khurs der Schwarzen-Meer-Flotte mit 3 unbemannten Schnellbooten zu attackieren“, sagt das russische Verteidigungsministerium in einem Statement. Alle 3 USV wurden zerstört, heißt es weiter.