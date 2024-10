Laserwaffe schützt britische Flugzeuge vor Raketen

In einem Test konnte die Abwehrwaffe mehrere Raketen gleichzeitig unschädlich machen.

Das System heißt Miysis und ist ein Directed Infrared Countermeasure-System (DIRCM). Es kommt vom italienischen Rüstungskonzern Leonardo. Laut der britischen Regierung ist es kompakt genug, um in viele RAF-Maschinen eingebaut werden zu können. Konkret werden die Transportmaschine Airbus A400M Atlas sowie das Aufklärungsflugzeug Shadow R2 genannt.

Die britische Royal Air Force (RAF) wird zum Abfangen von Raketen künftig auf eine aktive Maßnahme setzen - in der Form einer neuen Laserwaffe. Diese wurde jetzt erfolgreich getestet, berichtet das britische Verteidigungsministerium .

Sobald beispielsweise eine Rakete auf ein A400M-Transportflugzeug abgefeuert wird, erkennt dies das Warnsystem Elix-IR des französischen Rüstungsunternehmen Thales. Dafür scannt Elix-IR die komplette Umgebung des Flugzeugs und setzt bei der Gefahrenerkennung auf eine Reihe von Algorithmen, um die tatsächliche Bedrohung herausfiltern zu können.

Das Elix-IR leitet die notwendigen Informationen an das Miysis-System weiter. Dadurch kann das DIRCM in Bruchteilen von Sekunden die anfliegende Rakete ausfindig machen und ihren Laser darauf richten. Der IR-Suchkopf der Rakete wird in der Folge präzise mit einem Laserstrahl beschossen. Dadurch verliert die Rakete ihr Ziel aus dem Visier. Sie wird orientierungslos und verfehlt das Flugzeug.

Erfolgreicher Test

Die britische Regierung hat das System jetzt auf einem Versuchsgelände in Schweden getestet. Dabei wurden verschiedene Raketentypen mit Infrarot-Suchkopf abgefeuert. Die Abwehrquote von Miysis lag bei 100 Prozent. Außerdem konnten mehrere gleichzeitig anfliegende Raketen abgewehrt werden.