Billionen Bilder pro Sekunde: Das ist die schnellste Kamera der Welt

Forscher*innen des INRS Énergie Matériaux Télécommunications in Kanada haben die schnellste Kamera der Welt entwickelt. Sie macht pro Sekunde 156,3 Billionen Bilder . Zum Vergleich: Eine Smartphone-Kamera in Standard-Einstellung macht in der Regel etwa 30 Bilder pro Sekunde.

➤ Mehr lesen: So sieht Lichtgeschwindigkeit in Ultrazeitlupe aus

Ultrakurzer Lichtimpuls

SCARF funktioniert mit einem ultrakurzen Laserlichtimpuls, der das abgebildete Ereignis oder Objekt durchdringt. Die verschiedenen Wellenlängen des Lichts treffen das Objekt dann in unterschiedlicher Reihenfolge. Dadurch können minimale Veränderungen “aufgezeichnet” werden. Die Impulse treffen schließlich auf den Sensor einer CCD-Kamera (Charge Coupled Device). Die umgewandelten Daten werden von einem Computer in das endgültige Bild rekonstruiert.

Nun darf man sich allerdings nicht erwarten, dass diese Technologie für Super-Zeitlupen in der nächsten Netflix-Doku sorgen wird. Stattdessen wird sie in Bereichen wie Physik, Biologie, Chemie, Materialwissenschaften und Ingenieurwesen eingesetzt werden, um verschiedene Phänomene besser studieren zu können. Die neue Kamera ist etwa in der Lage, sich bewegende Schockwellen in Festkörpern oder auch lebenden Zellen aufzunehmen.

Die entsprechende Studie wurde im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht.