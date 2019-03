So sieht Lichtgeschwindigkeit in Ultrazeitlupe aus

Wie sieht es eigentlich aus, wenn Licht mit bis zu 300.000 Kilometer pro Sekunde durch den Raum düst? Forscher des California Institute of Technology haben für den YouTube-Kanal "The Slow Mo Guys" eine Serie von Filmaufnahmen mit der schnellsten Kamera der Welt durchgeführt, die einen Laserstrahl in Ultrazeitlupe festhält. Dazu filmten sie in der höchsten Stufe mit einer Framerate von unglaublichen 10 Billionen Bildern pro Sekunde.

Laser durch Plastikflasche

In den ersten auf Video festgehaltenen Experimenten nimmt die Kamera zunächst mit 100 Milliarden Bilder pro Sekunde auf. Zunächst wird ein blauer Laserstrahl durch eine kleine Plastikflasche geschickt. Diese ist mit verdünnter Milch gefüllt, um die Lichtpartikel besser nachverfolgen zu können. In der Superzeitlupe, die 2000 Pikosekunden (0,000000002 Sekunden) in etwa 8 Sekunden Länge festhält, sieht man, wie das blaue Licht sich durch die Flasche schlängelt.