Wie fliegt sich ein Flugzeug mit einem Einfach-Propeller?

Diesmal in unseren Videos der Woche: Jammer zerstört Drohnenshow, ein Kakadu unterhält sich mit Alexa und Piloten streiten mit Fluglotsen.

Wenn man sich den Propeller eines Flugzeuges vorstellt, hat man mit ziemlicher Sicherheit einen Propeller im Kopf, der auf mindestens 2 oder mehr Blättern aufbaut. Es gibt aber auch Propellerflugzeuge, die von einem sogenannten Einblattpropeller angetrieben werden.

Im Verhältnis von Kraftaufwand und Schub kann dieses asymmetrische Teil auf eine hohe Effizienz verweisen. Allerdings leiden die Flugeigenschaften massiv unter dem schlecht ausbalancierten Einblattpropeller. Zu sehen ist ein solches Flugzeug im folgenden Video.

