Wie fliegt sich ein Flugzeug mit einem Einfach-Propeller?
Wenn man sich den Propeller eines Flugzeuges vorstellt, hat man mit ziemlicher Sicherheit einen Propeller im Kopf, der auf mindestens 2 oder mehr Blättern aufbaut. Es gibt aber auch Propellerflugzeuge, die von einem sogenannten Einblattpropeller angetrieben werden.
Im Verhältnis von Kraftaufwand und Schub kann dieses asymmetrische Teil auf eine hohe Effizienz verweisen. Allerdings leiden die Flugeigenschaften massiv unter dem schlecht ausbalancierten Einblattpropeller. Zu sehen ist ein solches Flugzeug im folgenden Video.
Eine Erklärung darüber, wie es um die Effizienz von Ein- und Mehrblattpropellern steht, liefert das nächste Video.
Drohnen fallen vom Himmel
Man kennt ja die Bilder, wenn Hunderte Drohnen in Formationen fliegen und alle möglichen Bilder in den Himmel zeichnen. Eher weniger bekannt sind Videos, in denen zu sehen sind, wenn während einer solchen Drohnenshow ein Jammer aktiviert wird. Dann fallen die Drohnen nämlich wie tote Vögel vom Himmel.
Pilot streitet mit Fluglotsen
Der YouTube-Kanal von VASAViation dürfte so manchen Luftfahrtenthusiasten ein Begriff sein. Dort werden regelmäßig Videos gepostet, in denen es um Kuriositäten im Funkverkehr geht. In einem aktuellen Clip streitet ein Pilot mit einem Fluglotsen über den Treibstoffverbrauch.
Das Eiskaltes Händchen in Echt
Diese Handprothese kann selbständig dahinkrabbeln - ganz so wie man es vom Eiskalten Händchen der Addams Family kennt. Davon abgesehen handelt es sich dabei um eine moderne Prothese, die das Hantieren mit fragilen Gegenständen ermöglicht.
Kakadu bestellt Fürze
Was passieren kann, wenn man einem Kakadu beibringt mit Alexa zu kommunizieren, zeigt das folgende Video. Irgendwann befinden sich "Fürze" auf der Einkaufsliste.
So erweckt man tote wiederaufladbare Batterien wieder zum Leben
