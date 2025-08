So erweckt man tote wiederaufladbare Batterien wieder zum Leben

PR-Geniestreich

Beim Coldplay-Konzert am 16. Juli 2025 in Boston wurden der CEO und die Personalchefin des US-Tech-Unternehmens Astronomer per „Kiss Cam“ auf der Leinwand gezeigt, wodurch ihre Affäre publik wurde. Das Video ging viral und die bis dahin eher nur eingeschränkt bekannte Firma war in aller Munde.

Das PR-Team von Astronomer hat diese Publicity nun mit einem wirklich gelungenen Gag genutzt. Verpflichtet wurde dafür niemand geringerer als Gwyneth Paltrow, Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin. Sie beantwortet darin die Fragen, die uns alle auf der Zunge brennen.