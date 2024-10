Google Kalender bekommt ein neues Design

Den Google Kalender gibt es nun endlich auch in einer Darkmode -Variante für die Webversion, wie das Tech-Unternehmen in einem Blog-Beitrag erklärt . Der Dunkelmodus ist Teil eines neuen Designs für die Benutzeroberfläche, das neue Leisten, Dialogfelder, Schaltflächen und modernere Schriften bringt.

So sieht der Kalender in der helleren Variante aus.

Wer seinen Kalender in den Dunkelmodus umstellen will, findet die Option in der oberen Kalenderleiste im Einstellungsmenü unter dem Punkt „Darstellung“. Hier kann man nun zwischen Hell- und Dunkelmodus wechseln sowie den standardmäßig am Gerät ausgewählten Modus wählen.

Wer bislang den Kalender im Darkmode verwenden wollte, musste dafür mit speziellen Browsererweiterungen arbeiten. Google selbst hat die dunkle Darstellung bisher allerdings nicht angeboten.