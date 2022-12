USA haben neue Hyperschallwaffe erfolgreich getestet

Die neuartige Waffe der US Air Force erreichte eine Geschwindigkeit von Mach 5 oder rund 6.200 km/h.

Die US Air Force hat in den vergangenen Tagen ihre neue Hyperschallwaffe erfolgreich getestet. Die Rakete vom Typ AGM-183A Rapid Response Weapon (ARRW) wurde am 9. Dezember von einem B-52H Langstreckenbomber vor der US-Westküste abgefeuert.

Die Rakete hat dabei den so genannten Hyperschall-Gleiter freigesetzt, der eine Geschwindigkeit jenseits von Mach 5 (rund 6.200 km/h) erreichte. Der Gleiter war mit einem Sprengkopf bestückt, legte seine vordefinierte Strecke zurück und konnte anschließend sein Ziel treffen.