Was der neue Mac mini alles kann

Damit hatte beim Apple Event am Dienstag keiner gerechnet: Auch der Mac mini bekommt ein Update mit dem neuen M1-Prozessor, den Tim Cook offiziell vorgestellt hat. „Das ist ein wirklich historischer Tag für den Mac und für Apple“, sagte der Apple-CEO bei der Präsentation.

Der Mac mini wird durch den neuen M1-Prozessor ordentlich aufgewertet, was die Leistung betrifft: Der M1 bringt eine 8-Core CPU mit sich und macht es 3x schneller möglich, Code in Xcode zu erstellen, oder Multitrack-Musikprojekte in Logic Pro zu managen. Doch auch die Grafik-Leistung wird mit dem neuen Prozessor enorm verbessert. Man kann zum Beispiel eine komplexe Timeline in Final Cut Pro bis zu sechsmal schneller rendern, oder grafikintensive Videospiele wie „Shadow of the Tomb Raider“ mit bis zu viermal schnelleren Bildfrequenzen spielen.

Auch die Auflösung eines Fotos im Pixelmator Pro soll bis zu fünfzehnmal schneller funktionieren. Komplexes 3D-Rendering soll besser von der Hand gehen.