Windows auf Snapdragon-Chip: Das sagen die ersten Tester

Der Snapdragon X Elite auf ARM-Basis soll Windows-Laptops in ein neues Zeitalter führen.

Bei Leistung und Akkulaufzeit sollen Windows-Notebooks damit an die Apple-Konkurrenz nicht nur herankommen, sondern sie sogar übertreffen. Außerdem sei der Snapdragon X Elite auf die KI-Features von Copilot+-PCs zugeschnitten.

Seit Apple auf seine hauseigenen M-Prozessoren umgestiegen ist, sind diese Chips das Maß der Dinge, wenn es um Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz geht. 4 Jahre später will Microsoft gemeinsam mit Qualcomm eine Antwort darauf gefunden haben.

So lautet zumindest die Theorie . In der Praxis hat es nach den allerersten Tests ganz und gar nicht nach einer Revolution ausgesehen. Ein Benchmark-Test, den der Reddit-User Caponica23 vor ein paar Tagen durchgeführt hat, blieb der Snapdragon-Chip weit hinter den angekündigten Ergebnissen zurück.

Das ist nun annähernd deckungsgleich mit jenen Ergebnissen, die Qualcomm für seinen Snapdragon X Elite verkündet hatte. Demnach sei das Unternehmen bei Geekbench 6 auf 2.977 (Single-Core) und 15.086 Punkte (Multi-Core) gekommen.

Akkulaufzeit beachtlich

Warum die ersten Benchmark-Tests weit hinter den Erwartungen lagen, ist nicht restlos geklärt. Es wird gemutmaßt, dass der Prozessor aus irgendwelchen Gründen nicht über 2,52 GHz hinauskam. Qualcomm gibt für den Snapdragon X Elite allerdings 4 GHz an, was durch das Software-Update auch erreicht werden konnte.

Wie es mit der Akkulaufzeit aussieht, geht aus den ersten Tests noch nicht so recht hervor. Ein Screenshot zeigt allerdings, dass bei einem Akkustand von 96 Prozent eine Restlaufzeit von 13:46 Stunden angegeben wird. Auf welcher Nutzungsintensität diese Angabe zurückzuführen ist, bleibt offen - beachtlich ist diese Angabe jedenfalls.

Es bleibt also noch etwas abzuwarten, wie sich die Snapdragon-X-Elite-Prozessoren in Kombination mit Windows 11 und den Notebooks der verschiedenen Hersteller in der Praxis tatsächlich schlagen werden.