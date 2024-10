Snapdragon 8 Elite: Neuer Hochleistungs-Chip für Smartphones

Qualcomm hat seinen neuen Flaggschiff-SoC vorgestellt. Die ersten Smartphones damit werden in den kommenden Wochen erscheinen.

Möglich macht dies unter anderem, dass der neue Qualcomm-Chip in der Lage ist, einzelne Bildbestandteile quasi ohne Verzögerungen zu erkennen (etwa Gebäude, Person im Vordergrund, Personen im Hintergrund, Himmel, Straße etc). Auf diese Weise können die einzelnen Elemente gezielt bearbeitet werden - sowohl bei Fotos als auch bei Videos.

Erweitert wurde die KI-Leistung um einen sogenannten Magic Eraser . Was bislang nur mit Fotos möglich war, soll mit dem Snapdragon 8 Elite auch bei Videos verfügbar werden - das Entfernen von unliebsamen Objekten.

Manche dieser KI-Modelle sollen direkt am Gerät verarbeitet werden können. Beispiele oder Richtwerte dafür hat Qualcomm nicht veröffentlicht.

Nach oben geschraubt hat Qualcomm auch die Leistung, was KI-Funktionen betrifft - und zwar um 45 Prozent . Eine Angabe in Tops liegt nicht vor. Die NPU unterstützt alle gängigen Large Multimodel Models (LMM), Large Language Models (LLM) und Large Vision Models (LVM).

Erste Geräte kommen demnächst

Die ersten Smartphones, die auf dem neuen Snapdragon 8 Elite aufbauen, werden bereits in den kommenden Wochen auf den Markt kommen - wohl zunächst in China, später dann auch in Europa.

Hier eine (unvollständige) Liste der Smartphones, die mit dem neuen Qualcomm-SoC ausgestattet werden: