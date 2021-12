Das waren die bedeutendsten Tech-Übernahmen 2021

Die Großen werden größer. Noch nie wurde in der Tech-Branche so viel Geld für Übernahmen ausgegeben wie in diesem Jahr. Einer Analyse des Handelsblatts zufolge ereigneten sich allein in den ersten 9 Monaten 2021 weltweit Zukäufe im Wert von 878 Milliarden US-Dollar - nahezu 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020.

Dass sich Fusionen und Übernahmen im Techsektor heuer häufen, ist allen voran der Pandemie zu verdanken. Denn das Geschäft läuft für viele Tech-Firmen so gut, dass sie Wachstumsziele früher als geplant erreichen. Die Folge: Unternehmen sind für potenzielle Käufer*innen verlockender denn je.

Wir haben die bemerkenswertesten Tech-Übernahmen des Jahres 2021, die (so gut wie) abgeschlossen sind, für euch zusammengefasst.

Qualcomm kauft Nuvia, um Apple zu überholen

Bereits zu Beginn des Jahres ereignete sich im Tech-Sektor eine Übernahme der Superlative: Der Chiphersteller Qualcomm, bekannt für seine Snapdragon-Smartphone-Prozessoren, erwarb das erst 2019 gegründete Konkurrenzunternehmen Nuvia zum Preis von 1,4 Milliarden Dollar. Zuletzt arbeitete Nuvia an neuen Prozessoren, die eine wesentlich höhere Leistung im Vergleich zu den in Apple-Produkten verbauten Chips bringen sollen. Die Expertise von Nuvia will Qualcomm eigenen Angaben zufolge nun für seine Snapdragon-Prozessoren nutzen.