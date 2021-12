Qualcomm hat erstmals neue Namen für seine Prozessoren

Qualcomm kündigt seine neue Chip-Generation an. Dabei verabschiedet sich der Hersteller vom bisher bekannten Namensschema.

Der US-Technologiekonzern Qualcomm bringt einen neuen Smartphone-Prozessor auf den Markt: den Snapdragon 8 Gen 1. Damit baut Qualcomm nicht nur die Technik seines Chips aus, sondern auch das Namensschema der Snapdragon-Serie um.

Qualcomm bringt neue Nomenklatur

Die Snapdragon-SoCs (System on a Chip) trugen zuvor eine dreistellige Modellnummer. Der Vorgänger des Gen 1 hieß etwa Snapdragon 888 bzw. 888+. Die Nummer fällt nun weg und wird durch eine Ziffer (8) und einen Indikator für die Generation des Prozessors (1) ersetzt.

In den kommenden Monaten sollen der Snapdragon 7, 6 und 4 Gen1 folgen. Qualcomm kündigte weitere Veränderung bei Produktbezeichnungen an: Andere Bestandteile der SoCs, wie die Grafikkarte Adreno, sollen in Zukunft gänzlich ohne Modelnummern auskommen.