Twitter-Chef kauft Spotify-Konkurrenten Tidal

Der Musik-Dienst Tidal, der mit höherer Streaming-Qualität gegen Spotify und Apple Music punkten will, wird von der Bezahlfirma Square für 297 Millionen Dollar übernommen. Hinter dieser steckt Twitter-Chef Jack Dorsey, der Square während einer Auszeit gegründet hat nun bei beiden Unternehmen an der Spitze steht. Tidal-Inhaber Jay-Z wird als Teil des Deals in den Aufsichtsrat von Square einziehen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

Twitter-Chef argumentiert den Kauf

Dorsey selbst warf in einer Serie von Tweets die offensichtliche Frage auf, wie ein Streaming-Dienst und ein Finanzdienstleister zusammenpassen. Seine Antwort: Es gehe um neue Wege, wie Musiker mit ihrer Arbeit Geld verdienen könnten. Square habe mit seinem Smartphone- und Tablet-Kassensystem neue Chancen für kleine Händler geschaffen - und die Erfahrung könne auch in der Musikbranche nützlich sein, argumentierte Dorsey.