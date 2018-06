Beyoncé und Jay-Z veröffentlichen Überrschungsalbum auf Tidal

Beyoncé und Jay-Z haben am Samstag ihr lange erwartetes gemeinsames Album "Everything is Love" auf der Streamingplattform Tidal veröffentlicht, an der das Paar Anteile hält. Die neuen Songs sind exklusiv auf der Bezahlplattform verfügbar, wie Slate berichtet. Wer kein Abo dort hat, kann aber trotzdem einen Vorgeschmack auf das Werk bekommen: Zeitgleich wurde das Video zur Single "Apeshit" veröffentlicht.