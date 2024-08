One UI 7: Samsung-Handys bekommen diese neuen Funktionen

Samsung-User dürfen sich auf einige Funktionen einstellen, die ziemlich stark an iPhone-Features erinnern.

Bei Samsung steht demnächst der Sprung auf die nächste Betriebssystemversion an. In den kommenden Monaten werden die Galaxy-Smartphones das Update auf One UI 7 erhalten, das auf Android 15 basiert. Die neue Software wird mit allerlei Neuerungen einhergehen, wie zahlreiche Leaks erahnen lassen.

Manche Funktionen und Design-Änderungen werden wohl wieder einen größeren Aufschrei nach sich ziehen. Samsung hat sich dabei nämlich wieder einmal auffallend nahe an Apple orientiert. Bereits bei dem Produkt-Event im Juli wurde die Copy-Paste-Strategie kritisiert.

