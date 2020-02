Wie es Menschen mit dem Namen Alexa geht

Synonym für "Dienerin"

Eine Mutter, Lauren Johnson, nahm dies zum Anlass, die Organisation Alexa is a Human (Alexa ist ein Mensch) zu gründen. In einem Blogeintrag ruft sie Amazon-Chef Jeff Bezos direkt auf, den Namen Alexa einmal für 90 Tage mit dem Namen seines Kindes zu tauschen, um die Auswirkungen zu sehen. Amazon solle einen neuen Namen erfinden, anstatt einen bestehenden zu verwenden und damit Tausende Menschen dem Spott anderer auszuliefern. Gegenüber Business Insider sagt Johnson, der Name Alexa sei ein Synonym für "Dienerin" geworden.

Auch Teenager und Erwachsene leiden unter der neuen Bedeutung ihres Namens. Ein 18-jähriges Mädchen erzählte Business Insider, Jungen an ihrer Schule nutzten die Phrase "Alexa, gib mir ..." für sexuelle Belästigungen und Beleidigungen. Einige Alexas haben daher bereits ihren Namen geändert, oder mit ihren Eltern einen neuen Namen vereinbart, wie eine Dreijährige, die nun Alexandria genannt wird.

Amazon hat sich zu diesem Thema bisher nicht geäußert. Der Name erinnere an Alexander den Großen, dessen Bibliothek alles Wissen der Welt enthielt, sagte David Limp gegenüber Fortune, der für die Entwicklung von Alexa verantwortlich war. Es sei ein Wort, das Menschen nicht häufig verwenden. Daher sei der Klang des Namens ungewöhnlich genug.