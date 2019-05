Pioneers Festival: Auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens

Inspiration

Jane Poynter, die Mitbegründerin des privaten Raumfahrtunternehmens World View betont, wie sehr sich die Raumfahrtbranche in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und welche Chancen private Firmen heute vorfinden. Poynter selbst war in den 80er-Jahren Teil des Projekts Biosphere 2. Dabei lebten Freiwillige zwei Jahren lang in einem abgeschlossenen Habitat, u.a. um herauszufinden, ob Menschen auf anderen Planeten in einer ähnlichen Behausung überleben könnten.

Danach kam ein Mann auf das Team zu, der herausfinden wollte, ob eine Mission zum Mars durch private Akteure verwirklich werden könnte. Es war Elon Musk. Dieser hat später SpaceX gegründet und die private Raumfahrt zu einem Markt gemacht, dem rasante Wachstumsprognosen ausgestellt werden.

Dichtes Programm

Ähnlich inspirierende Geschichten wird man wohl auch im weiteren Programm des Pioneers Festival zu hören bekommen. Neben der Raumfahrt wird am Donnerstag ein großer Schwerpunkt auf Biotechnologie gelegt. Dabei geht es unter anderem um im Labor hergestellte Lebensmittel oder die Verlängerung der menschlichen Lebenserwartung durch 3D-gedruckte Organe.

Am Freitag, dem zweiten Tag des Festivals gibt es einen großen KI-Schwerpunkt. Außerdem wird es zahlreiche Networking- und Pitching-Events für Start-ups geben. Ein wichtiger Start-up-Wettbewerb, "Let's talk Data", wird etwa von der Mediaprint veranstaltet. Am Freitag gibt es außerdem das Finale der Pioneers Challenge.