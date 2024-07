Erstes Land in Europa lässt Laborfleisch als Tierfutter zu

Im Labor gezüchtetes Hühnerfleisch wird in Großbritannien in einem ersten Schritt als Tierfutter erhältlich sein.

Großbritannien ist das erste Land in Europa , in dem künftig im Labor gezüchtetes Fleisch in den Supermarktregalen stehen wird. Vorerst allerdings nur als Tierfutter , wie der britische Guardian berichtet .

Hühnerfleisch

Meatly stellt im Labor gezüchtetes Hühnerfleisch her. Für die Produktion wird eine Probe aus einem Hühnerei entnommen. Im Labor wird sie mit Vitaminen und Aminosäuren angereichert. Die Zellen wachsen dann in einem Container, wie er auch beim Fermentationsprozess in der Bierherstellung genutzt wird. Das Ergebnis ist am ehesten mit einer Fleischpastete zu vergleichen, wie es heißt.

Meatly plant, sein Produkt noch heuer auf den Markt zu bringen. Danach wolle man die Produktionsprozesse optimieren und skalieren. Zudem soll der Preis des Laborfleisch-Tierfutters durch die Beimischung von Gemüse gedrückt werden. Das ist auch bei Futter aus echtem Fleisch üblich.

