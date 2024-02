Dieser pinke Reis aus dem Labor ist gleichzeitig Fleisch

Das Ergebnis ist der pinke Fleisch-Reis. Er soll 8 Prozent mehr Protein und 7 Prozent mehr Fett als normaler Reis haben. Der Geschmack wird nicht beschrieben – was nicht allzu verwunderlich ist, da Reis an sich kaum Eigengeschmack hat.

Zuerst wurde der Reis mit Fischgelatine und Enzymen überzogen. Dies hilft den Fleischzellen sich am Reis „festzuhalten“. Für die Fleischzellen wurden Fett- und Muskelstammzellen von Kühen verwendet. Nach der Injektion mit den Zellen wurde der Reis für 9 bis 11 Tage in der Petrischale kultiviert.

Was wie eine Mischung aus Faschiertem und gefärbtem Gatsch aussieht, ist tatsächlich „Fleisch-Reis“ – so haben zumindest die Forschenden an der koreanischen Yonsei Universität ihre Kreation getauft. Sie nennen es einen Hybriden. Dazu wurde Reis mit Rindfleisch-Stammzellen geimpft.

Einsatz als Notration und Weltraum-Nahrung

Im nächsten Schritt will das Forschungsteam die Bedingungen im Reis verbessern, damit sich die Rinder-Stammzellen besser einnisten und wachsen können. Danach gilt es möglichst effiziente Methoden für die Skalierbarkeit zu entwickeln oder zumindest vorzuschlagen, damit Unternehmen bereit sind, Fleisch-Reis in Massenproduktion herzustellen.

Darüber, dass zukünftig jeden Sonntag Fleisch-Reis statt Reisfleisch auf dem Tisch steht, macht sich die Projektleiterin Sohyeon Park keine Illusionen: „Eines Tages könnte es als Hilfslieferungen bei Hungersnöten dienen, als Militärrationen oder sogar als Astronautennahrung“ – also in Situationen, in denen man sich nicht aussuchen kann, was man isst.

Immerhin könnte es mehr Variationen geben als nur Fleisch-Reis: „Ich habe nicht erwartet, dass die Stammzellen in Reis so gut wachsen. Ich sehe jetzt eine ganze Welt voller Möglichkeiten für Getreide-basierte Hybrid-Nahrung.“ Vielleicht wird das kulinarische Vergnügen also schon bald um Hühner-Haferflocken oder Wildschwein-Weizenweckerl erweitert.