Sony bringt Handy mit neuartigem Bildsensor nach Österreich

Um Sonys Smartphones ist es in den vergangenen Jahren in Österreich immer ruhiger geworden. Zuletzt gab es hierzulande nicht einmal mehr einen offiziellen Vertriebshändler. Das Interesse an neuen Sony-Handys war dementsprechend niedrig.

Das soll sich nun allerdings wieder ändern. Denn der japanische Konzern bringt sein neues Flaggschiff-Phone Xperia 1 V sowie ein günstigeres Einsteiger-Handy Xperia 10 V wieder offiziell nach Österreich.