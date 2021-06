Flugbus bringt 40 Passagiere günstig von A nach B

Während viele Firmen Millionen in die Entwicklung von Flugtaxis stecken, will ein Start-up einen Schritt weiter gehen: Kelekona arbeitet an einem Flugbus. Das vertikal startende Vehikel soll bis zu 40 Passagiere und Pilot*innen oder eine Fracht von 10.000 Pfund (4.535 kg) transportieren können.

Auf der Website schlägt das Unternehmen erste Transportstrecken vor, etwa von Manhattan, New York City, in die Hamptons, am Ostende von Long Island. Weitere Strecken könnten zwischen Boston und New York, Washington D.C. und New York sowie Los Angeles und San Francisco angelegt werden. Damit könnte der Flugbus mittellange Fernbusstrecken ersetzen. Auch für Militär- oder Krankentransporte sieht das Start-up einen Markt.

85 Dollar für 30 Minuten

Besonders überraschend ist der niedrige Preis für einen Flug. Der Start-up-Gründer Braeden Kelekona schlägt gegenüber digitaltrends vor, dass ein 30-minütiger Flug lediglich 85 US-Dollar kosten soll. Zum Vergleich: Für eine 15-minütige Reise mit einem Flugtaxi von Volocopter sollen 300 Euro fällig werden.