Chinesische Rakete explodiert: Video zeigt Feuerball am Himmel

Erneuter Fehlschlag

Es ist bereits der zweite fehlgeschlagene Start einer chinesischen Rakete in jüngerer Vergangenheit. Am 16. März hätte eine Rakete vom Typ Langer Marsch 7A einen geheimen Satelliten in den Orbit bringen sollen, scheiterte aber.

Zuletzt sorgte auch ein Vorfall für Aufsehen, bei dem eine Rakete vom Typ Langer Marsch beim Start einen Seitenantrieb verlor, der anschließend in der Nähe des Startplatzes auf der Erde aufschlug.