Wie der "Notausgang" bei SpaceX-Raketen funktioniert

Rettung in 80 Metern Höhe

Konkret wurde geprobt, wie verletzte Personen schnellstmöglich vom 80 Meter hohen Startturm in Sicherheit gebracht werden können, schreibt die NASA in einer Aussendung. Die Verletzten wurden dafür in Körbe verladen, die anschließend wie eine Seilbahn in Richtung Boden glitten.

Verläuft die Test-Mission Demo-2 nach Plan, wird SpaceX von der NASA grünes Licht für künftige Missionen erhalten. Die erste routinemäßige Mission sollen die NASA-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover Jr. und Shannon Walker gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrer Soichi Noguchi antreten. Einen Termin hierfür gibt es noch nicht.