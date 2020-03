SpaceX: Raketenstart jetzt im Livestream

Wer den Raketenstart der aktuellen Starlink-Mission von SpaceX mitverfolgen will, kann dies auf YouTube nachholen. Der Launch fand am Kennedy Space Center in Florida statt. Dabei wurden weitere 60 Starlink-Internet-Satelliten an Bord der Falcon 9 an die niedrige Umlaufbahn geschickt.

In Summe wären das bei erfolgreichem Flug 360 Satelliten. Der wiederverwendbare Booster wurde in den vergangenen 2 Jahren vier Mal eingesetzt.