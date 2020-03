SpaceX-Rakete: Video von Triebwerksfehler auf dem Weg ins All

Am Mittwoch ist eine Falcon-9-Rakete mit 60 Starlink-Satelliten ins All gestartet. Die SpaceX-Rakete befand sich bereits mehr als zwei Minuten im Flug, als ein Triebwerksfehler auftrat. In Folge dessen wurde ein Triebwerk deaktiviert.

Elon Musk, Gründer und CEO von SpaceX, bestätigte in einem Tweet den Ausfall eines Triebwerks. Das zeige, wie sinnvoll es ist, 9 Triebwerke zu haben, schrieb Musk auf Twitter. Denn die Rakete schaffte es auch mit den 8 verbleibenden Merlin-1D-Triebwerken, die Satelliten im Orbit auszusetzen.