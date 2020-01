Wie kann man die Starlink-Karawane am Himmel sehen?

Alle zwei Wochen soll dieses Jahr eine Falcon-9-Rakete rund 60 sogenannte Starlink-Satelliten ins All bringen. SpaceX will auf diese Weise zunächst eine Konstellation aus 12.000 Satelliten entstehen lassen. Insgesamt will SpaceX 42.000 Starlink-Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen, die künftig die Erde flächendeckend mit Internet versorgen sollen.

Aktuell umkreisen 182 Starlinken-Satelliten unseren Planeten. Mit dem Batch 3, der erst am Mittwoch in den Orbit gestartet ist, werden es 242 sein. Auch am Nachthimmel über Österreich ist die Satelliten-Karawane von SpaceX regelmäßig mit freiem Auge sichtbar. Aktuell ziehen drei sogenannte Starlink-Trains über den Himmel.