Warum fliegen die Starlink-Satelliten in einer Karawane?

Damit könnte eine Latenz von 43 Millisekunden zwischen New York und London erreicht werden, wie der YouTube-Kanal Real Engineering berechnete. Hätte man eine Fiberglas-Verbindung zwischen der selben Distanz, würde die Latenz hingegen 55 Millisekunden betragen.

Vorteil am Finanzmarkt

Zum Vergleich: Das Hibernia Express Seekabel zwischen Secaucus, im US-Bundesstaat New Jersey, und London hat eine Latenz von 58,95 Millisekunden. So könnte insbesondere am Finanzmarkt ein Vorteil durch das Starlink-Netzwerk entstehen, da hier schnelle Reaktionszeiten besonders entscheidend sind.

Wer die Starlink-Satelliten am Nachthimmel beobachten möchte, kann die passenden Zeiten mithilfe des Starlink Satellite Trackers abrufen.

Ihr habt auch eine Frage aus unserem Themengebiet, die wir für euch beantworten sollen? Schickt uns eine E-Mail an redaktion@futurezone.at - Betreff: "frag die futurezone".