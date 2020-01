Videos zeigen Satelliten-Karawane von SpaceX am Nachthimmel

Dieses Jahr will das Weltraumunternehmen alle zwei Wochen eine Falcon-9-Rakete mit Starlink-Satelliten ins All schießen, sodass zunächst eine Konstellation aus 12.000 Satelliten entsteht. Insgesamt will SpaceX 42.000 Starlink-Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen. Die Kommunikationssatelliten sollen künftig die Erde mit Internet versorgen und könnte vor allem in abgelegenen Gebieten sowie für die Luft- und Schifffahrt Vorteile bringen.

Im November 2019 brachte eine Falcon-9-Rakete von SpaceX 60 Starlink-Satelliten ins All. Anfang Jänner 2020 folgten weitere 60 Stück. Insgesamt umkreisen aktuell 182 Starlink-Satelliten unseren Planeten. Videos von Hobby-Astronomen zeigen, wie die Satelliten-Karawanen des Weltraumunternehmens über den Himmel wandern.