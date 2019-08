Warum der Himmel zunehmend verschwindet

In einer Großstadt wie Wien sehe man auch bei gutem Wetter nur noch ein, zwei Dutzend der hellsten Sterne – was bereits die Erkennung von Sternbildern unmöglich mache. Ohne Lichtverschmutzung und bei klarem Himmel seien mit freiem Auge sonst mehrere Tausende Sterne zu sehen. Der Lichtsmog habe nicht nur negative Auswirkungen auf Astronomen, „sondern massive biologische Konsequenzen, die zu Artensterben und sogar erhöhten Krebsraten beim Menschen führen“, zeigt sich Köberl besorgt.

Zu viele Satelliten

Neben künstlicher Beleuchtung auf der Erde sorgen auch Satelliten im Orbit für Lichtsmog. Und die blinkenden Flugkörper werden ebenfalls mehr: Die unlängst publik gemachten Pläne der nächsten Jahre umfassen Zehntausende Satelliten, die in den erdnahen Weltraum gebracht werden sollen. Laut ÖAW-Kommission werden in der Endausbaustufe mit dem bloßen Auge mehr Satelliten am Nachthimmel zu sehen sein als Sterne.

Allein Ende Mai brachte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk 60 Satelliten gleichzeitig ins Weltall. Der Milliardär will für sein Projekt „Starlink“ ein weltweit verfügbares Internet schaffen und dafür 12.000 Satelliten in den Orbit verfrachten. Zahlreiche Astronomen, darunter Köberl, üben scharfe Kritik: „Tausende Satelliten sollen in die Umlaufbahn gesetzt werden, nur um den Größenwahn von Herrn Musk aufzublasen. Die haben das Potenzial, Beobachtungen in dunklen Gebieten völlig zu stören.“

Weiters sei dieses Projekt ein „ökologischer Wahnsinn“: massenhaft vergeudete Ressourcen, kosmischer Müll, der im Dauerregen auf die Erde fallen wird, potenzielle Störungen anderer Satelliten und die Gefahr für Luftverkehr und Umweltverschmutzung.

Während Köberl kaum Hoffnung auf Besserung hat – „Geltungswahn und Profit übertrumpfen leider alles“ – gibt Günther Wuchterl , Leiter der Kuffner-Sternwarte, einen Lichtblick auf eine künftig mögliche Orbitsäuberung: „Wir arbeiten alle daran. Es geht nicht, dass jeder seine Satelliten unkontrolliert hinaufschießt. Die International Astronomical Union kümmert sich um diese Ordnung, ist aber auf Unterstützung angewiesen. Es braucht Verfahren, bei denen internationale Interessen abgeklärt werden.“

Was wir tun können

Aber auch jeder Einzelne von uns kann gegen Lichtsmog vorgehen. Laut der Umweltberatung ist in erster Linie die Lichtdauer und -intensität im Außenbereich auf das Nötigste zu beschränken. Bäume sollten keinesfalls beleuchtet werden; auch aus dem Grund, weil das Brutgeschäft von Vögeln damit behindert wird und Insekten angelockt werden, sodass sie ihre Futtersuche aufgeben.

Um Wege zu erhellen, sind Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder ratsam – die Leuchten außerdem in geringer Höhe anzubringen, um Streulicht weitgehend zu vermeiden. Insbesondere seien sogenannte Full-Cut-Off-Lampen zu verwenden, die nach oben und den Seiten hin abgeschirmt sind. LED-Lampen sollten zudem nur warmweißes Licht ausstrahlen.