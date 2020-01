SpaceX malt Satelliten schwarz an, um Sterne nicht zu verdecken

SpaceX hat am Montag mithilfe einer wiederverwendeten Falcon-9-Rakete weitere 60 Starlink-Satelliten in den Orbit geschossen. Mit 180 Kleinsatelliten im Weltraum ist SpaceX damit zum größten privaten Betreiber aufgestiegen. Der aktuelle Launch am 6.1. war eine Premiere. Erstmals wurde nämlich ein Satellit nach oben geschossen, der mit einer speziellen schwarzen Beschichtung bearbeitet wurde.