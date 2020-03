Chinesische Raketentrümmer stürzen auf die Erde

China hat vor Kurzem erfolgreich einen Satelliten für das Navigationssystem Beidou in den Orbit geschossen. Getragen wurde er von der Rakete Langer Marsch 3B. Der Start verlief eigentlich reibungslos, allerdings löste sich ein Seitenantrieb und landete in der Nähe des Startplatzes.

In einem Video, das der Twitter-Account LaunchStuff teilte, sieht man wie das 2,25 Meter Hilfstriebwerk am Einschlagsort im Boden steckt. Die Rakete war in einem unbewohnten Gebiet abgestürzt, zerstört wurde nichts. Erst im November 2019 hatte die Langer Marsch 3B beim Start Teile verloren. Sie waren in eine Siedlung gestürzt und hatten großen Schaden und Brände an Gebäuden angerichtet.