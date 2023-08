Rätsel um mysteriöses Objekt in Australien gelöst

Demnach stammt das Objekt von der 3. Stufe einer indischen Trägerrakete des Typs Polar Satellite Launch Vehicles (PSLV) . Da sich auf dem Zylinder bereits zahlreiche Muscheln angesiedelt haben, muss das Raketenteil längere Zeit an der Wasseroberfläche geschwommen sein.

Vor gut 2 Wochen wurde an einem Strand im Westen Australiens ein großes zylindrisches Objekt angespült. Da seine Herkunft nicht klar erkennbar war, sorgte das mysteriöse Teil für ziemliches Aufsehen. Die australische Weltraumbehörde hat nun herausgefunden, worum es sich bei dem riesigen Zylinder handelt.

Rakete der indischen Raumfahrtbehörde

Das Polar Satellite Launch Vehicle ist eine vierstufige Rakete der indischen Raumfahrtbehörde ISRO. Das Startpad des Vehikels befindet sich auf der kleinen Insel Sriharikota im Golf von Bengalen im indischen Ozean.

➤ Mehr lesen: Spaziergänger finden angespülte Militärdrohne

Die PSLV dient Indien dazu, leichte bis mittelschwere Nutzlasten ins Weltall zu befördern. Die 44,4 Meter hohe Rakete kann 1.600 Kilogramm schwere Nutzlasten in eine 600 Kilometer hohe polare Umlaufbahn bringen.

Lasten mit bis zu 1.000 Kilogramm können damit in eine geostationäre Bahn in einer Höhe von ungefähr 36.000 Kilometer gebracht werden. Erst vor wenigen Tagen ist eine PSLV-Rakete mit Satelliten ins All gestartet.