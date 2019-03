Rätsel um angespülte Garfield-Telefone gelöst

Ein in der Nähe lebender Landwirt erinnerte sich durch die Berichterstattung über das Phänomen, dass er bereits in den frühen 80er Jahren nach einem Unwetter erste Garfield-Telefone am Strand herumliegen sah. Er entdeckte offenbar auch einen Schiffscontainer, der in einer verborgenen Meereshöhle lag. „Man muss die Gegend sehr gut kennen“, sagte er gegenüber Franceinfo. „Wir haben den Container in einer Spalte steckend gefunden. Er war offen und ein Großteil seiner Inhalte war weg, aber da war noch eine Vielzahl an Telefonen.“