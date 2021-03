Spaziergänger finden angespülte Militärdrohne

Eine Übungsdrohne der U.S. Air Force wurde auf einem Strand in Florida angespült und von Passanten entdeckt.

Spaziergänger am Strand des Ocean Ridge Hammock Park in Florida, nördlich von Miami, haben am Freitag eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Wie der Nachrichtensender WPTV berichtet, wurde dort nämlich eine Militärdrohne angespült. Wie der lokale Polizeikommandant Hal Hutchins bestätigte, handelt es sich dabei um ein Gerät der U.S. Air Force.