Die besten Radtour-Apps 2024 für iOS und Android

Nach einer Tour lassen sich sämtliche Daten in der History inklusive Routenverlauf auf einer Karte nachlesen. Sind wir auf der Suche nach einer Herausforderung, können wir mit Strava-Segmentleistungen gegen uns selbst antreten.

Für Radfahrer*innen und Läufer*innen gleichermaßen konzipiert, können in der App Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt werden. Darunter GPS, Smartwatch und Bluetooth-Zubehör sowie Indoor-Hometrainer, falls das Wetter mal keine Tour zulässt. Knapp 100 Parameter, wie Distanz , Geschwindigkeit , Herzfrequenz oder Höhenverlauf , kann Cadence verarbeiten und visualisieren, die wir uns nach unserem Geschmack zusammenstecken können.

Wer viel und oft mit dem Fahrrad auf Tour geht, trackt diese Ausflüge gerne mit einem eigenen Fahrradcomputer . Die Anschaffung eines zusätzlichen Geräts ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Die App Cadence verwandelt unser Smartphone in einen flexiblen Fahrradcomputer.

Ride with GPS ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Statistiken spielen während der Fahrt nur eine kleine Rolle, sie werden aber sehr wohl aufgezeichnet. Enthalten sind hier unter anderem Distanz, Zeit und Kalorien. Ohne Premium-Abonnement geht hier aber kaum was. Ab 7,99 Euro pro Monat sind hier fällig.

Ride with GPS versucht bei der Routenplanung neben Verkehr auch die Eignung für Fahrräder , Steigung und Befestigung des Untergrundes zu berücksichtigen. Gefällt uns die Route, können wir Zwischenstopps an POIs hinzufügen, die dann berücksichtigt werden. Spannend sind auch die Heatmaps , die uns beliebte Routen von anderen Radfahrer*innen zeigen.

Auch bei Ausflügen mit dem Rad ist die Navigation ein Thema. Ride with GPS kombiniert hier einen Navigator mit einfachen Tracking-Features. Um zu starten, brauchen wir nicht viel mehr als aktiviertes GPS und eine initiale Internetverbindung.

Ride with GPS

Bike Citizens

Die Oberösterreichisch App Bike Citizens hat sich auf das Fahren in und rund um die Stadt spezialisiert. Gerade in größeren Städten, in denen der Autoverkehr ein Thema ist, kann es mit dem Rad anstrengend und gefährlich werden. Bike Citizen greift uns hier unter die Arme und berücksichtigt bei der Routenplanung Radwege und fahrradfreundliche Strecken, um die optimale Route zu finden.

Möchten wir loslegen, müssen wir lediglich eine Adresse bzw. einen Ort eingeben oder auf der Karte markieren: Bike Citizens berechnet sofort die zur Verfügung stehenden Routen. Je nach Ziel unterscheidet die App dann zwischen einer „gemütlichen“ und „schnellen“ Route, wobei erstere auf stark befahrene Hauptstraßen zu verzichten scheint.

Starten wir die Routenführung, zeigt uns der Navigator immer präsent die nächsten Routenanweisungen. Mit Premium können wir uns außerdem die Hinweise ansagen lassen.

Sämtliche Fahrten werden aufgezeichnet und können jederzeit in der Übersicht abgerufen werden. Besonders cool ist die Heatmap, die unsere Fahrten auf der Stadtkarte visualisiert. Sind wir in einer fremden Stadt oder möchten einfach nur unterwegs sein, können wir empfohlene Radtouren abrufen. Auch an lokalen Kampagnen können wir hier teilnehmen.

Der Umfang und Aufbau der App hat sie schnell zu meinem persönlichen Favoriten gemacht. Für den vollen Funktionsumfang ist ein Premium-Abonnement ab 3,49 Euro erforderlich. Darin enthalten sind unter anderem Favoriten, Offline-Karten sowie weltweite Routenplanung und Navigation.

Bike Citizens ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.