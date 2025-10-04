Fallschirm voller Löcher könnte Drohnenlieferungen revolutionieren

Nach einigen Experimenten und Simulationen mit verschiedenen Mustern, die sie mit einem Lasercutter in Kunststoff geschnitten hatten, kamen die Forscher auf ein geeignetes Layout. Falltests mit Eiern und Flaschen zeigten, dass das Design funktionierte.

Inspiriert wurden sie von der japanischen Kunstform Kirigami . Bei Kirigami wird Papier sowohl gefaltet als auch geschnitten, sodass 3-dimensionale Gebilde entstehen. Anstatt einen Fallschirm zu nähen, schnitten die Forscher Schlitze in ein bestehendes Blatt Papier , durch das die Luft langsam entweichen kann. Im Fall entfalten sich diese Schlitze, sodass ein Fallschirm entsteht, der stabiles Fallen möglich macht.

Ein Fallschirm voller Löcher ist nicht unbedingt unbrauchbar. Er hat sogar einige Vorteile, wie kanadische Forscher herausgefunden haben.

Gegenüber herkömmliche Fallschirme haben die Kirigami-Fallschirme zwar den Nachteil, dass Objekte damit nicht so langsam zu Boden sinken. Der Vorteil ist aber, dass herkömmliche Fallschirme durch ihren hohen Luftwiderstand eher vom Kurs abkommen. Kirigami-Fallschirme stürzen verlangsamt senkrecht nach unten.

Paketlieferung aus der Luft

Das macht diese Art von Fallschirm attraktiv für die Lieferung von Paketen mittels Abwurf aus der Luft. Windverhältnisse müssten nicht so stark berücksichtigt werden und die Abbremsung ist immer noch stark genug, damit das Paket unbeschädigt am Boden ankommt.

Zudem sind die Kirigami-Fallschirme deutlich günstiger herzustellen als Fallschirme aus Stoff. Das Team arbeitete jetzt zwar noch mit einem Lasercutter, bei größeren Aufträgen könnte man aber auch eine Art Stanzstempel bauen, mit dem das Design in das Papier oder Plastik gestanzt wird. So könne man in kurzer Zeit eine große Zahl von Fallschirmen machen.

Die Forscher wollen nun in einem weiteren Schritt den Kirigami-Fallschirm auch mit Origami-Techniken verbinden. Vielleicht könne man so bestimmte Strukturen stärken oder den Fallschirm für den Transport kompakter falten, meinen sie.